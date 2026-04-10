Kardeşine özel ilan açan Abdurrahim Alkış: Münafık vekiller kudursa da rektör benim

Şırnak Üniversitesi’nin tartışmalı rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversitedeki görevlendirmeleri 'sadakat' esasına göre yapacağını ifade eden açıklamalarıyla gündeme geldi. Alkış’ın Facebook paylaşımında kullandığı sert ifadeler ve atama sürecine dair detaylar kamuoyunda tartışma yarattı.

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre, Meclis’e de taşınan iddialar kapsamında Alkış, 2 Nisan tarihli paylaşımında üniversitedeki atama ve yükseltmelerin “gösterilen sadakate” göre belirlendiğini belirtti. Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış ve ilan süreci tamamlanmamış kadrolara rağmen bazı isimleri ve görev yerlerini duyurduğu, ayrıca mahkeme kararıyla görevlerine dönen iki akademisyen hakkında da ağır ifadeler kullandığı aktarıldı.

'Tam itaat' paylaşımı tepki çekmişti! Şırnak Üniversitesi'nden açıklama

Paylaşımında TBMM üyeleri ve mevcut düzeni hedef alan Alkış, şu ifadeleri kullandı:

“TBMM'de işe yaramaz, vasıfsız, sadece el kaldırıp indiren münafık milletvekilleri havlayıp kudursa da, Şırnak Üniversitesi'nin iradeli ve dirayetli rektörü olarak üniversitemizi sadakat libasıyla zırhlanan kişilerle yükseltmeye ve ilerletmeye devam edeceğim. Ben, eski Cumhuriyet'in hastalıklı, kokuşmuş o çürük düzeninin rektörü değilim!”

LİYAKAT YOK SADAKAT VAR!

Aynı paylaşımda, YÖK yönetiminin “tam ve koşulsuz desteğinin” arkasında olduğunu savunan Alkış, üniversitedeki atama ve yükseltmelerin “gösterilen sadakate göre” ve “rektörün rızası doğrultusunda” yürütüldüğünün herkesçe anlaşılması gerektiğini savundu.

Rektör Alkış’ın daha önce, 17 Aralık 2025 tarihli paylaşımında da üniversitede görev vereceği kişilerin “kendisine biat eden sadakatli kişiler” olacağını söylediği ve isimleri 15 günlük ilan süresi dolmadan açıkladığı belirtildi. Bu paylaşımında ayrıca mhkeme kararıyla dönen akademisyenler için “uyduruk mahkeme kararlarıyla geri dönen haddini bilmez o iki kişi” ifadesini kullandığı ve bunlardan birinin görev süresi bitince yeniden üniversiteden uzaklaştırılacağını söylediği iddia edildi.