'Tam itaat' paylaşımı tepki çekmişti! Şırnak Üniversitesi'nden açıklama

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın, "kendisine itaat edenleri" atayacağına yönelik haberlere üniversiteden açıklama geldi.

Oda TV'den Oğuz Ok'un haberine göre, Rektör Abdurrahim Alkış, "Bu kurumun duvarları bile benimle konuşur; koridorların yankısı bile bana rapor verir" diyerek personele gözdağı vermişti.

Rektör hükümdarlığını ilan etti! Tam itaat istedi 'mutlak irademe baş kaldıran' diyerek hakaret ve tehditler savurdu

ALKIŞ'IN OLDUĞU İDDİA EDİLEN PAYLAŞIM

YÖK Başkanı Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Metin Topçuoğlu'nun tam desteğini aldığını ileri süren Alkış, paylaşımında "Akıllarınca bana savaş açıp kazanacaklarını sanan ahmaklar hakkında YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Sayın Metin Topçuoğlu ile telefonda görüştüm. Bu üniversiteyi iradesiyle kucaklayıp dünyaya tanıtan benim gibi bir rektöre başkaldıracak kadar ileri giden ahmakların akıbeti hakkında konuştuk ve bunları üniversitemizde barındırmayacağımı bizzat ilettim ve onaylarını aldım.

Dinimiz İslam'da da emrolunduğu üzere yöneticilere itaat farzdır hükmü gereğince sizi yönetmeye muktedir olan Rektörünüz olarak sizden artık tam itaat istiyorum. Tam itaatle ve sadakatle bana bağlı olanları ödüllendirip terfi ettireceğim gerçeğini bugün çıktığımız Öğretim Üyesi ilanıyla hepinize emsal olarak gösteriyorum. İbret almak isteyenleriniz üniversiteden attıklarıma baksın, örnek almak isteyenleriniz ise taltif edip yükselttiklerime baksınlar." ifadelerini kullanmıştı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak Üniversitesi'nden, söz konusu haberlere ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada haber yalanlanırken "Bazı art niyetli kişiler, Sayın Rektörümüzün sosyal medya hesabının ekran görüntüsünü alarak, istedikleri içeriği foto montaj ve benzeri yöntemlerle yerleştirerek dijital manipülasyon yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"FOTOMONTAJ VE BENZERİ YÖNTEMLERLE DİJİTAL MANİPÜLASYON"

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Şırnak Üniversitemiz aleyhine geçmiş dönemlerde başlatılan ve son bir ay içerisinde yoğunlaşan, sahte belgelerle yürütülen gerçeğe aykırı ve mesnetsiz karalama kampanyaları bu açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Üniversitemizi, Sayın Rektörümüzü ve tüm kenti hedef alanların, gazetecileri, medyayı hatta siyaseti bile manipüle etmeye çalıştıkları görülmektedir. Bazı art niyetli kişiler, Sayın Rektörümüzün sosyal medya hesabının ekran görüntüsünü alarak, istedikleri içeriği foto montaj ve benzeri yöntemlerle yerleştirerek dijital manipülasyon yapmaktadır. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış adına yapıldığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarının hiçbirinin, ne Rektörümüz ile ne de Şırnak Üniversitesiyle hiçbir ilgisi yoktur.”

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Haberin Meclis’e de taşındığı belirtilen açıklamada “Rektörümüz Sayın Pof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın ismini anarak sahte belge üzerinden açıklama yapan Sayın Vekilin, çıkan iddialara ilişkin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz. Hâlbuki çıkan haberlere ilişkin arzu eden herkesin talep etmesi durumunda, Üniversitemiz tarafından açık ve şeffaf biçimde bilgi ve belgelerin paylaşılacağı bilinmelidir.

Söz konusu asılsız iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki takibat ve süreç başlatılmış olup, Üniversitemizin kurumsal haklarını, itibarını ve tercih edilebilirlik düzeyini korumaya yönelik tüm hukuki mekanizmaların kararlılıkla işletileceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.” denildi.