İBB Davası'nda tahliye edilenler cezaevinden çıktı: 'Özgürlüğümüz çok buruk'

İBB davasında Silivri’de görülen 30’uncu celse tamamlandı. Tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşmada savcı 9 kişi için tahliye talep ederken, mahkeme 15 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Son Dakika | İBB Davası'nda 15 kişi için tahliye kararı! Adem Soytekin de aralarında

Tahliye kararının ardından İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde işlemler başladı. Cezaevinden çıkan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan ile İBB veri uzmanı İsmet Korkmaz tahliyesinin ardından ilk açıklamalarını Halk TV'ye yaptı.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri Cezaevi önünden gelişmeleri aktardı.

9 ay sonra tahliye olan Seyhan Özcan şunları söyledi:

"Orada yaşadığımız duyguları hani iki cümleyle anlatmak çok zor. Çok zor. Özgür değiliz hiçbirimiz. 9 aydır tutukluyuz. Bütün arkadaşlarımız içeride. Hani bizim de özgürlüğümüz çok buruk, siz de görüyorsunuz bunu. İlk defa söz hakkı buldu avukatlarımız, tahliye talebini ilettiler ve tahliyeniz çıktı. Biz çıktık ama Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney maalesef tahliye olmadı."

Halk TV muhabiri Altunay'ın "Her gün neredeyse ailenizi o izleyici tribününde görüyorum. Sizi bekliyorlar, büyük bir heyecanla sizi bekliyorlardı. Bugün gözyaşlarıyla sizi karşıladılar. Siz nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, Özcan şöyle yanıt verdi:

"Biz kendimizi her zaman çok güçlü hissettik. Milyonların gücünü hep yanımızda hissettik. Bütün kadın arkadaşlarım da böyle hissediyor. Çok güçlüydük. Hani davamızı biliyoruz, hani haklılığımızı biliyoruz. Bir gün çıkacağımızın inancıyla bekliyorduk."

"HERKES BİR AN ÖNCE ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYOR"

Seyhan Özcan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kadınlarla birlikte oradaydık. Herkes bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyor. Adalete, hakka, hukuka, demokrasiye inanmak istiyoruz, yaşamak, görmek istiyoruz. Bu kadar söyleyeceklerim, çok teşekkür ederim."

"YOL ARKADAŞLARIMIZIN DA EN YAKIN ZAMANDA TAHLİYE OLMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Bugünkü celsede tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan İBB veri uzmanı İsmet Korkmaz şunları söyledi: