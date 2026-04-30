İnan Güney'den 'tahliye' açıklaması: Tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi

Yayınlanma:
Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Davası'nın 30. gününde 15 kişi hakkında verilen tahliye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Seyhan Hanım ve İsmail Eniştem ailelerine kavuştuğu için çok mutluyum. Galiba tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi olma ünvanı da bana kalmış oldu…" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın 30. gününde mahkeme, aralarında "itirafçı" Adem Soytekin'in de bulunduğu 15 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

İNAN GÜNEY'YE YAKIN İKİ İSİM TAHLİYE EDİLDİ

Söz konusu isimler arasında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan ile Güney'in eniştesi İsmail Akkaya da bulunuyordu.

İnan Güney, tahliyelere ilişkin sosyal medya X hesabından açıklamada bulundu.

Güney, açıklamasında Seyhan Özcan ile eniştesi İsmail Akkaya'nın tahliye olmasına çok sevindiğini belirterek, "Galiba tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi olma ünvanı da bana kalmış oldu…" ifadelerini kullandı.

"TEK KİŞİLİK ÖRGÜTÜN TEK ÜYESİ"

Güney, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Seyhan Özcan benim yıllardır çalışma arkadaşım, özel kalem müdürümdür, İsmail Akkaya da ablamın eşi, eniştemdir.

Çalışma arkadaşlarım Eren ve Deniz’in ardından bugünkü tahliye kararı ile Seyhan Hanım ve İsmail Eniştem ailelerine kavuştuğu için çok mutluyum.

Galiba tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi olma ünvanı da bana kalmış oldu…

Benim demokrasi nöbetim biraz daha sürecek.

Allah iyilerledir.

Kavuşacağız.

İnan Güney

Beyoğlu Belediye Başkanı

Silivri Zindanı"

