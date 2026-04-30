CHP'den 'Arif Kocabıyık' kararı: Üyelik işlemleri durduruldu

Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan ve yakın zamanda CHP rozeti takan Arif Kocabıyık'ın parti üyeliği ile ilgili CHP'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur" denildi.

Sokak röportajlarıyla tanınan ve yakın zamanda CHP rozeti takan Arif Kocabıyık'ın sosyal medya paylaşımları tepki çekmiş, partiye katılımı ise tartışmalara neden olmuştu.

"ÜYELİK İŞLEMLERİ DURDURULDU"

Tartışmalar üzerine CHP'den Kocabıyık hakkında yeni bir karar alındı. CHP İletişim X hesabından yapılan açıklamada, Kocabıyık'ın henüz resmi kayıt işleminin yapılmadığı belirtilerek, üyelik işlemlerinin durdurulduğu ifade edildi.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis’e gelen konuklarını kabul etmiştir.

Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya’dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık’a da rozet takılması rica edilmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır.

Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

