Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Halil Kürklü tahliye edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sokak röportajları yapan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık ve Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy ve sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Halil Kürklü tahliye edildi.

Sokak röportajları yapan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık , yaptığı sokak röportajları nedeniyle 5 Aralık’ta gözaltına alınmış ve bir gün sonra da sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

arif-kocabiyik.webp

HASAN KÖKSOY VE HALİL KÜRKLÜ DE TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına yönelik hakaret' içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

hasan-koksoy.jpg

Röportajı veren Halil Kürklü ve Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

kurkcu.png

TAHLİYE EDİLDİLER!

Yaptıkları sokak röportajları nedeniyle tutuklanan Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy, 66 gün süren tutukluluk sürelerinin ardından tahliye edildi.

Arif Kocabıyık tutuklandı!Arif Kocabıyık tutuklandı!

Sokak röportaj sırasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle tutuklanan Halil Kürklü’nün de tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

