Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Halil Kürklü tahliye edildi

Sokak röportajları yapan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık , yaptığı sokak röportajları nedeniyle 5 Aralık’ta gözaltına alınmış ve bir gün sonra da sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HASAN KÖKSOY VE HALİL KÜRKLÜ DE TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına yönelik hakaret' içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Röportajı veren Halil Kürklü ve Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİLER!

Yaptıkları sokak röportajları nedeniyle tutuklanan Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy, 66 gün süren tutukluluk sürelerinin ardından tahliye edildi.

Arif Kocabıyık tutuklandı!

Sokak röportaj sırasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle tutuklanan Halil Kürklü’nün de tahliye edildiği bildirildi.