AKP'den Mesut Özarslan hakkında ilk açıklama geldi

AKP MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partiye katılımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorduğunuz, Keçiören Belediye Başkanı'nın partimize geçmesiyle ilgili; Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Tabii pek çok belediye başkanının partimize dönük talebi var. O talepler belli bir yetkili kurullarda, Genel Başkanımızın başkanlığında değerlendiriliyor. Ama bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok, verilmiş bir karar yok. Herhangi bir karara şu ya da bu şekilde varırsak ben onu size açıklarım."

CHP Ankara'dan çok konuşulacak Mesut Özarslan paylaşımı

MURAT KURUM SAHİP ÇIKTI

Ömer Çelik'in "gündemimizde yok" açıklamasına rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Özarslan'a yönelik destekleyici tavrı dikkatlerden kaçmadı. Özarslan'ın istifa sürecinde "Gönüllerde taht kurdu" diyerek övdüğü Bakan Kurum, "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde yaptığı konuşmada isim vermeden Özarslan'a atıfta bulundu.

Kurum, CHP kanadının tepkilerini eleştirerek, "İşte bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını da tehdit ediyorlar; 'Niye gidiyorsunuz? Niye teşekkür ediyorsunuz?' diyorlar. Ya biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanımızı dinliyoruz. Sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Gelin hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTİFA SÜRECİ VE "GÖNÜLLERDE TAHT KURAN BAKAN" TARTIŞMASI

Keçiören'de CHP logosuyla girdiği seçimlerde belediye başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın istifasına giden süreç, 6 Ocak 2026 tarihinde Bakan Murat Kurum ile yaptığı görüşmeyle başladı. Bu görüşmenin CHP içinde "dedikodu ve algıya" yol açtığını iddia eden Özarslan, süreci şu sözlerle anlattı:

"Ancak bir belediye başkanının, özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır."

Özarslan ayrıca, 7 Şubat 2026 saat 23.59'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "hakaret, tehdit ve iftira" içerikli mesajlar aldığını öne sürerek, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Özellikle aile değerlerimin ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" dedi.

CHP KAYNAKLARI: 5 YOLSUZLUK DOSYASI İÇİN ANLAŞTI

Özarslan'ın "hakaret" iddialarına karşılık CHP kanadı ise istifanın arkasında yargısal bir pazarlık olduğunu ileri sürdü. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Özarslan hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ve 5 adet suç duyurusu bulunuyor. Özarslan'ın bu dosyaların kapatılması sözünü alması üzerine AKP'ye katılmak üzere anlaştığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, iddialar üzerine Özarslan ile birkaç kez görüştüğü ancak Özarslan'ın her defasında iddiaları yalanladığı belirtildi. Son 2-3 gündür telefonlara çıkmadığı kaydedilen Özarslan hakkındaki bu durumun, Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşmede de gündeme geldiği; Yavaş'ın da benzer bilgilerin kendisinde mevcut olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

TURGUT ALTINOK'TAN "TRANSFER KARŞILIĞI PEŞKEŞ" SUÇLAMASI

Özarslan'ın AKP'ye geçiş hazırlığı iddialarına en sert ve ironik tepki, geçeceği iddia edilen partinin eski Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan geldi. Altınok, Özarslan'ı parti değiştirebilmek adına belediye kaynaklarını tek bir firmaya "peşkeş çekmekle" suçladı.

Keçiören'deki "ışıklı ve sesli su meydanı" ihalesini işaret eden Altınok, "Mesela parti değiştirme uğruna birilerine yaranmak için peşkeş çekilen otoparkın üstündeki ışık ve ses gösterili su meydanının ihalesine nasıl oluyor da yalnızca bir firma giriyor? Bu peşkeş size parti değiştirmek için kolaylık mı sağlayacak? Belediye Başkanlığı siyasi menfaat elde etme yeri değil hizmet etme yeridir" dedi.

Altınok ayrıca, Özarslan'ın geçmişte genel müdürlüğünü yaptığı PORTAŞ dönemine de değinerek, "PORTAŞ'taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan'ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş'ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor?" sorusunu sordu.

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek de Sayıştay raporlarına yansıyan kulelerin önünde yaptığı açıklamada, "Güncel değeri 2 milyar 200 milyon TL'ye mal olan bu iki direk Ankaralı'nın göğsüne bir hançer gibi saplanmıştır. Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan faturanın hesabını hukuk önünde vermelidir" ifadelerini kullanmıştı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDE İSTİFA DEPREMİ

Özarslan'ın istifası ve AKP'ye geçiş sinyali vermesi, belediye yönetiminde de büyük bir kırılmaya yol açtı. Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut ve Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, CHP'den ayrılmayacaklarını beyan ederek görevlerinden istifa ettiler.

Tolga Turgut, "Şahsi makamların yanında değil, halkımızın, örgütümüzün, vicdanının yanında olacağız. Aslolan makamlar değil; Cumhuriyet Halk Partisidir" derken; Emir Can Tunç, "Bağlılığım makamlara değil Cumhuriyet'e; gücüm ise unvanlardan değil halkın güveninden gelir" açıklamasını yaptı.

Bu istifaların yanı sıra meclis üyeleri Serkan Bedirhanoğlu, Cihan Ayhan ve Azra Ceylan Öztürk de partiden ayrıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan'ın beraberinde 5 meclis üyesini AKP'ye taşıması durumunda Keçiören Belediyesi'nde meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçeceğini belirtti.