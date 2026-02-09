CHP Ankara'dan çok konuşulacak Mesut Özarslan paylaşımı

Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde tercihini CHP'den yana kullanan yurttaşların oyları ile Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mesut Özarslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'den ayrıldığını açıklarken, Genel Başkan Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini öne süren Özarslan'a eski partisinden çok konuşulucak bir göndermede bulunuldu.

CHP ANKARA'DAN ÖZARSLAN'A OMURGA GÖNDERMESİ

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 'omurga' paylaşımı yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"Omurga, baş ve gövde arasındaki dengeyi sağlayan, vücudu dik tutan ve omuriliği koruyan kemik yapıdır."

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın X paylaşımı (9 Şubat 2026)

Son dakika... Mesut Özarslan Cumhur'a göz kırptı: AKP de MHP de bana uzak değil

Öte yandan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da pazar günü yaptığı açıklamada Özarslan'a şu ifadelerle seslenmişti: