Son dakika... Mesut Özarslan Cumhur'a göz kırptı: AKP de MHP de bana uzak değil

AKP'ye geçeceği iddialarının ardından uzun süren sessizliğini bozan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek CHP'den istifa etmiş ve Özel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Gündemdeki yerini koruyan istifa sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Özarslan, AKP'ye geçişine ilişkin soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Yetiştiği tedrisat nedeniyle Cumhur'un iki partisinin de kendisine yakın olduğunu ifade eden Özarslan, MHP'yi de sürece dahil etti.

MESUT ÖZARSLAN CUMHUR'A GÖZ KIRPTI: AKP DE MHP DE BANA UZAK DEĞİL

Mesut Özarslan şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz."

"CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığıa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir."

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

"Ben, Sivas'ta muhafazakar bir aileden gelmeyim. Benim yetiştirildiğim tedrisatta ne AKP uzak ne MHP uzak. Bakacağız. Süreç neyi gösterir onu bilemem ama şu an bağımsızım biliyorsunuz. Önemli olan Keçiören halkımıza hizmettir. Kimseyi ayırmadan devam edeceğiz."