Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Yayınlanma:
Ankara Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etmesinin ardından CHP Lideri Özgür Özel hakkında avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

AKP'ye geçeceği iddialarının ardından uzun süren sessizliğini dün akşam bozan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek partisinden istifa etti.

ÖZGÜR ÖZEL İDDİALARI YALANLADI

Özarslan, Murat Kurum'u överek yayınladığı istifa metninde Özel'in kendisine küfür ve hakaret ettiğini savunmuştu. Özel bu iddiaların ardından İsmail Saymaz'a konuştu. Özel bu iddiaları şu sözlerle yalanladı:

"Yalan atıyor. “Aileme, anneme, babama küfretti” diyor; böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu: “Sana hırsız dediler, seni çağırdım, sordum. ‘Yolsuzluğum, hırsızlığım yok, iftira ediyorlar’ dedin. Sana inandım, güvendim. Şimdi, hırsız diyenlere gidiyor, sana güvenenleri bırakıyorsun. Bu yaptığınla senin büyük bir hırsız olduğuna inandım. Çünkü bizim irademizi çalıyorsun. Ayrıca sana söylenenlerin hepsini, bütün o suçları işlediğin belli oluyor. Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de evlatlarını da torunlarını da utandıracak. Bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim.” Dediğim bu."

Özel: İstifa iddialarını sordum, ‘Başkanım ben nokta nokta adam mıyım’ dediÖzel: İstifa iddialarını sordum, ‘Başkanım ben nokta nokta adam mıyım’ dedi

ÖZARSLAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Özarslan bugün avukatları aracılığı ile Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

