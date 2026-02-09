Aydın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulunmuştu: 5 özel ekip kuruldu

Aydın'da 79 yaşındaki Çakaloğlu çiftinin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 özel ekip kuruldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayetini aydınlatmak için emniyet birimleri harekete geçti. Dr. Ahmet Çakaloğlu'nun, haber alamadığı ailesinin evine gitmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

CESETLER EVİN FARKLI KATLARINDA BULUNDU

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 5 ayrı özel ekibin müstakil dubleks evde yaptığı incelemeler, cinayetin boyutlarını gözler önüne serdi. Yapılan tespitlere göre, 79 yaşındaki Turgut Çakaloğlu vücuduna aldığı 15 bıçak darbesiyle evin giriş katında, eşi Nuran Çakaloğlu ise 10 bıçak darbesiyle üst kattaki yatak odasında hayatını kaybetti. Komşuların ifadeleri, olayın gece saatlerinde yaşandığına işaret ederken, saat 03.00 sıralarında evden kavga ve arbede seslerinin yükseldiği bilgisine ulaşıldı.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERİLMİŞ OLABİLİR

Olay yerinde gerçekleştirilen teknik incelemeler, cinayetin işleniş biçimi ve evden alınan eşyalarla ilgili dikkat çekici detayları gün yüzüne çıkardı. Yapılan araştırmada evdeki iki ayrı kesede bulunan altınların alındığı saptanırken, hayatını kaybeden Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki kolye, küpe, yüzük ve bilezik gibi değerli takılara dokunulmadığı görüldü. Ayrıca evin kapı ve pencerelerinde zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunamaması, şüpheli ya da şüphelilerin çifti tanıyan kişiler olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

