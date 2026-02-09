15 kilometrelik yolu 45 lira yaptılar: Halk otobüsüne tepki çeken zam

Yayınlanma:
Zonguldak–Kilimli hattında yolcu taşıyan KİLTAŞ Kooperatifi, yükselen maliyetler nedeniyle özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam uyguladı.

Zonguldak–Kilimli hattında yolcu taşıyan KİLTAŞ Kooperatifi, yükselen maliyetleri gerekçe göstererek özel halk otobüsü tarifelerine zam yaptı.

Zonguldak–Kilimli hattında hizmet veren KİLTAŞ Kooperatifi, akaryakıt, bakım ve işletme giderlerindeki artış nedeniyle fiyat tarifesinde güncellemeye gitti.

YENİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

Kilimli ilçesi Zonguldak'a 12 kilometre mesafe uzaklıkta.

Yeni düzenlemeyle sivil yolcu ücreti 50 liradan 58 liraya yükseltilirken, öğrenci biniş ücreti de 40 liradan 45 liraya çıkarıldı.

YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, TEPKİLER GELDİ

Zamlı yeni ücret tarifesinin yürürlüğe girdiği bildirildi. Artış, özellikle hattı günlük olarak kullanan vatandaşlar ve öğrenciler arasında tepkilere yol açtı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

