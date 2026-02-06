Toplu taşımaya zam geldi: TOK-KART'lı tarife açıklandı

Tokat’ta toplu taşıma ücretlerine zam geliyor. Artan akaryakıt, bakım ve işletme maliyetleri nedeniyle, özel halk otobüsleri ve kampüs hatlarını kapsayan yeni tarife Belediye Meclisi gündemine alınırken, bazı biniş türlerinde artış oranının yüzde 40’a kadar çıktı.

Tokat’ta şehir içi ulaşımda kullanılan S.S. 3 Nolu Özel Tokat Halk Otobüsleri ile Taşlıçiftlik Kampüs otobüs hatları için yeni zam tarifesi hazırlandı. Uzun süredir maliyet artışları nedeniyle güncelleme beklentisi bulunan toplu taşıma ücretleri için hazırlanan yeni fiyat listesi, Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu.

Yeni tarife bugün toplanan Tokat Belediye Meclisi’nde görüşülerek onaylandı.

ÜCRET TARİFESİNDE ZORUNLU ARTIŞ

Yetkililer, özellikle son aylarda yükselen akaryakıt fiyatları, yedek parça giderleri, araç bakım masrafları ve personel maliyetlerinin mevcut tarife ile sürdürülebilir hizmet verilmesini zorlaştırdığını belirtiyor. Bu nedenle ücret tarifesinde artışın zorunlu hale geldiği ifade ediliyor.

Tokat’ta zam öncesi uygulanan şehir içi toplu taşıma ücretleri farklı ödeme türlerine göre değişiyordu. Halihazırda kullanılan tarife şu şekilde uygulanıyordu:

Kredi kartı ile biniş: 25 TL TOK-KART sivil: 22,50 TL TOK-KART kampüs öğrenci: 18 TL TOK-KART indirimli / öğrenci: 18 TL

Bu fiyatlar, özellikle öğrenciler ve düzenli toplu taşıma kullanan vatandaşlar açısından son zamdan sonra sabit kalmıştı. Hazırlanan yeni zamlı tarifeye göre birçok biniş türünde dikkat çeken artışlar yapıldı.

Yeni ücret listesinde öne çıkan rakamlar şöyle:

TOK-KART sivil: 30 TL

Kredi kartı ile biniş: 35 TL

TOK-KART kampüs öğrenci: 22 TL

TOK-KART indirimli / öğrenci: 22 TL

Yeni tarifede en yüksek artış oranı kredi kartı ile yapılan binişlerde gerçekleşti. Bu kalemde artış oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı. Yapılan yeni düzenlemeye göre eski ve yeni fiyatlar arasındaki artış oranları da netleşti.

TOK-KART sivil: 22,50 TL → 30 TL (%33,3 artış)

Kredi kartı biniş: 25 TL → 35 TL (%40 artış)

TOK-KART kampüs öğrenci: 18 TL → 22 TL (%22,2 artış)

TOK-KART indirimli / öğrenci: 18 TL → 22 TL (%22,2 artış)

Ortalama artış oranı yaklaşık yüzde 33 seviyesinde hesaplanırken, öğrenci ve indirimli kart gruplarında artışın daha sınırlı tutuldu. Ulaşım kooperatifi temsilcileri ve sektör kaynakları, zam kararının temelinde artan girdi maliyetlerinin yer aldığını vurguluyor.

GÜNCEL FİYATLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hazırlanan zamlı tarife, bugün toplanan Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlandı. Meclis onayının ardından yeni fiyatların kısa süre içinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Kararın resmileşmesiyle birlikte Tokat’ta şehir içi toplu taşıma kullanan vatandaşlar yeni ücret tarifesi üzerinden yolculuk yapacak.