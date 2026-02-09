Son Dakika | Bebek Otel'e el konuldu! Muzaffer Yıldırım'a 'kara para' soruşturması

Son Dakika | Bebek Otel'e el konuldu! Muzaffer Yıldırım'a 'kara para' soruşturması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi...Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'e el konuldu. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, savcılığın talebi üzerine oldu. Başsavcılık, Yıldırım hakkında ayrıca "kara para aklama" iddiasından da soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu.

Bebek Otel'de yaşananları otel çalışanı tek tek anlattı: Ali Koç neden takipteydi, pokerde dönen yüklü paralar kimindi?Bebek Otel'de yaşananları otel çalışanı tek tek anlattı: Ali Koç neden takipteydi, pokerde dönen yüklü paralar kimindi?

"MAL VARLIĞINI SUÇTAN ELDE ETTİ" İDDİASI

Başsavcılık, Muzaffer Yıldırım'ın, malvarlığını suçtan elde ettiğine ve söz konusu geliri aklandığına dair "ciddi emarelerin bulunması" gerekçesiyle mal varlığına el konulmasını talep etti.

Başsavcılığın açıklamasında kullanılan ifadeler ışığında, Muzaffer Yıldırım hakkında "kara para aklama" suçundan da soruşturma başlatıldığı anlaşıldı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebini değerlendirerek, Yıldırım'ın mal varlığına el konulması kararı verdi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 18 Aralık 2025’te çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Uyuşturucu testi için kan ve saç örnekleri alınan dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü için de gözaltı kararı çıkarıldı; ancak bu kişiler operasyon sırasında adreslerinde bulunamadı. Yine soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı verildi.

30 Aralık 2025’te İstanbul’a dönen Şeyma Subaşı gözaltına alındı, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Subaşı hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

28 Aralık’ta sabah saatlerinde yine İstanbul’daki çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi ve rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı’nın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Bunlardan Veyis Ateş, Ege Karataşlı ve Taner çağlı tutuklanırken, diğer isimler serbest bırakıldı.

Soruşturmanın dördüncü dalgası kapsamında 5 Ocak’ta gözaltına alınan 26 kişi, 6 Ocak sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

BEBEK OTEL'İN SAHİBİ MUZAFFER YILDIRIM TUTUKLANDI

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 19 kişi tutuklama, 3 kişi ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. 4 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanamsına karar verdi.

Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin Genel Müdürü Arif Altınbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak bilinen isimlerden Ceyda Ersoy’un da yer alması dikkat çekmişti.

Öte yandan Habertürk’te çalışan gazeteci ve spikerler hakkında da uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
Gülben Ergen'den Erdoğan'ın danışmanına 'edep' yanıtı
Gülben Ergen'den Erdoğan'ın danışmanına 'edep' yanıtı
Su dolu kasalar içerisinde bekletiliyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Su dolu kasalar içerisinde bekletiliyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
İstanbul'da en çok o memleketliler var
İstanbul'da en çok o memleketliler var