Bebek Otel'de yaşananları otel çalışanı tek tek anlattı: Ali Koç neden takipteydi, pokerde dönen yüklü paralar kimindi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın çalışanı Mehmet Çobanoğlu savcılıkta ifade verdi.

Halktv.com.tr'nin ulaştığı o ifadede Muzaffer Yıldırım'ın saatler süren poker partileri, o partilere katılanlar, dönen para, o paraların nasıl transfer edildiği, uyuşturucu iddiaları, otele gelip giden ünlü isimlerin nasıl takip edildiği anlatılıyor.

"O MASADA POKER OYNANIRDI"

Şüpheli Mehmet Çobanoğlu, baskın yapıldığı gün, Yıldırım'ın evinde temizlik yapmakta olduğunu söyledi ve poker masasını taşıdığını kabul etti.

"Aramadan önce göstermiş olduğunuz kamera görüntüsündeki poker masasını aşağı indirdiğimi kabul ediyorum. Bu masada Muzaffer Yıldırım ve 10 arkadaşı poker oynardı. Ben delil karartmak için bu masayı aşağı indirmedim. Arama esnasında poker masasının yerini söylememe nedenim korktuğum içindi, bana verilen görev neticesinde ben bu eylemi gerçekleştirdim."

Uyuşturucu iddialarını reddeden Çobanoğlu, poker masasında dönen paranın tutarına ilişkin de bilgi verdi.

"Muzaffer Yıldırım ve arkadaşlarına oyun esnasında içki, yiyeceklerini, çaylarını verirdim, Muzaffer Yıldırım ve arkadaşları oyun esnasında bana bazen karşılığında bahşiş verirdi. (Kendilerine uyuşturucu madde vermedim, uyuşturucu madde de kullanmam). Haftada 2 ile 4 gün arasında bu oyun olurdu, yaz mevsiminde ise kışa göre daha az sayıda oyun oynanırdı. Oyun bazen 4 saat bazen de 7 saat sürerdi. Oyun esnasında herkesin önünde poker çipleri olur, kağıtlar dağıtılır ellerine göre oyuna girerlerdi. Bazen oyuna girilmez bazen de "rest" kelimesi söylenirdi, o esnada "blöf" kelimesi sıklıkla kullanılırdı. Kendi aralarında alacak verecek rakamlarını deftere yazarlardı. Arama esnasında defteri aşağı indirmemin nedeni korktuğumdan dolayıydı. Muzaffer Yıldırım gözaltına alındığında arkadaşları hem maç izlemek hem de maçtan sonra poker oynamak için toplanmışlardı."

"HAFTADA 2-3 KEZ GELİP POKER OYNARLARDI"

Kendisine arama tutanağı sorulan Çobanoğlu, Kamil Akyıldız (Transmetro Gümrük Müşavirliği), Daryo Kebudi (Escar Turizm), Ferit Baltacıoğlu (House Cafe), Selim Anter (İş Adamı), İslam Ekşi (İş Adamı), Tuğrul Gültekin (Otel Sahibi) ve Ömer Bayraktar'ın (Rusya'da tekstil işleriyle uğraşır) kim olduklarını sordu. Çobanoğlu, bu kişilerin Muzaffer Yıldırım'ın davetlisi olarak evinde olduklarını ve poker oynayacaklarını söyledi. Çobanoğlu ayrıca bu isimlerin Muzaffer Yıldırımın evine haftada 2-3 kez gelip poker oynadıklarını anlattı.

MAVİ KAPAKLI DEFTERİN SIRRI

Savcılık, şüpheli Çobanoğlu'na, Muzaffer Yıldırım'ın evinde bulunan, içinde isim ve rakamlar yazan mavi kapaklı defteri sordu.

Defterde yazan "03/01/2026 tarihli İslam +243.000, Selim +10.000, Papi +81.000, Mizo -214.300, Toro -27.500, Ömer -90.000" şeklindeki nota Çobanoğlu, "Kendi aralarında nakit para alışverişi olmadığı için bu şekil notlar alınırdı" diye yanıt verdi.

Savcılık tarafından yapılan çalışmalarda, 2025 yılı Şubat ayında 12 gün, 2025 yılı Mart ayında 16 gün, 2025 yılı Nisan ayında 12 gün, 2025 yılı Mayıs ayında 6 gün, 2025 yılı Haziran ayında 8 gün, 2025 yılı Temmuz ayında 7 gün, 2025 yılı Ağustos ayında 10 gün, 2025 yılı Eylül ayında 12 gün, 2025 yılı Ekim ayında 11 gün, 2025 yılı Kasım ayında 9 gün, 2025 yılı Aralı ayında ise 9 gün oyun oynandığı tespit edildi.

Kendisine bu tespitler sorulan şüpheli Çobanoğlu, "Kendi aralarında hesaplaşmalar bu şekil notlar tutularak yapılırdı. Paraların nasıl verildiğini ben bilmiyorum." dedi.

Çobanoğlu, eve gelen kadınlar hakkında da şunları söyledi:

"Muzaffer Yıldırım'ın evine gelen kadınları anlatacak olursam, Rus sevgilisi Maria, İtalyan sevgilisi, Amerikan sevgilisini gördüm. Ancak bu kişilere de uyuşturucu madde vermedim. Muzaffer Yıldırım kızlarla geldiklerinde ben görevimi yapıp evden çıkardım."

ALİ KOÇ'U TAKİP ETTİRİP ACUN ILICALI'YA BİLGİ Mİ VERİYORDU?

Savcılık, 27 Ocak'ta ifadesi alınan Arif Altunbulak'ın, "Muzaffer Yıldırım evinde arkadaşlarıyla poker oynadığını biliyordum, hatta haftanın 4 günü evinde oynatırdı. Salı günleri ise Tuna Aksu isimli iş adamı oynatırdı. Kendi aralarında yüksek miktarlarda para alışverişinin olduğunu duymuştum. (banka hesapları incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır)" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Çobanoğlu, şunları söyledi:

"Ben paraların banka aracılığıyla gönderildiğini şu an öğrendim. Benim gördüğüm defter ve poker oyunudur. Kendi aralarındaki para alışverişlerini bilmiyorum. Ancak haftanın 4 günü oyun oynandığını ifademin başında belirtmiştim."

Savcılık, Altunbulak'ın, Acun Ilıcalı hakkındaki sözlerini de hatırlattı. Altunbulak, Ilıcalı hakkında şunları söylemişti:

"Muzaffer Yıldırım otele gelen iş adamlarını, ünlü insanları sürekli takip halindeydi. Bununla ilgili olayı anlatacak olursam, bizlere Ali Koç'un ne zaman, kimlerle, saat kaçta geldiğini sürekli sorardı, bizde kendisine gelip gelmediğini söylerdik. Muzaffer Yıldırım Ali Koç'u sürekli bu şekilde kovalardı. Acun Ilıcalı'da Ali Koç'u bu şekilde kovalayıp ulaşmaya çalışırdı. Tahminim Muzaffer Yıldırım Ali Koç ile ilgili bilgileri öğrenip Acun Ilıcalı'ya söylerdi. Ali Koç bazen ailesiyle bazen arkadaşlarıyla bazen iş adamlarıyla otele gelirdi. Muzaffer Yıldırım bu konunun takibine çok önem verirdi. (bilgileri neden topladığını kime ulaştırdığını tam olarak bilmiyorum)"

Mehmet Çobanoğlu ise o hatırlatma sonrasında şöyle konuştu:

"Acun Ilıcalı isimli kişinin bir kez Muzaffer Yıldırım'ın evindeki partisine geldiğini gördüm. Yaklaşık 4 yıl geçmiştir."

Altunbulak, "Okan Buruk otele sıklıkla gelen müşterimizdi. Haftada iki gün otelimize gelirdi. (Fatih Demircan, Maruf Güneş ile birlikte)" demişti.

Çobanoğlu bu iddiaya şöyle yanıt verdi: