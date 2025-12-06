Arif Kocabıyık tutuklandı!

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlave TV isimli YouTube kanalında yaptığı sokak röportajlarını paylaşan muhabir Arif Kocabıyık, dün gözaltına alındı.

Arif Kocabıyık gözaltına alındı

KENDİNE MUHABİR YÖNETİCİSİ İLE VATANDAŞ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına yönelik hakaret' içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Arif Kocabıyık hakkında yakalama karara çıkartıldı.

ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kocabıyık, Çanakkale'de gözaltına alınmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Arif Kocabıyık, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.