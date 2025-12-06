Arif Kocabıyık tutuklandı!

Yayınlanma:
İlave TV isimli YouTube kanalında sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık tutuklandı.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlave TV isimli YouTube kanalında yaptığı sokak röportajlarını paylaşan muhabir Arif Kocabıyık, dün gözaltına alındı.

Arif Kocabıyık gözaltına alındıArif Kocabıyık gözaltına alındı

KENDİNE MUHABİR YÖNETİCİSİ İLE VATANDAŞ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına yönelik hakaret' içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Arif Kocabıyık hakkında yakalama karara çıkartıldı.

ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kocabıyık, Çanakkale'de gözaltına alınmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Arif Kocabıyık, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Kırşehir’de soyup Hatay'da yakalandılar: 7 kişi tutuklandı!
Kırşehir’de soyup Hatay'da yakalandılar: 7 kişi tutuklandı!
Hatay'da fırtına! Çatılar uçtu TIR devrildi
Hatay'da fırtına! Çatılar uçtu TIR devrildi