Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Yayınlanma:
İlave TV isimli YouTube kanalında sokak röportajı yapan Arif Kocabıyık gözaltına alındı.
Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlave TV isimli YouTube kanalında yaptığı sokak röportajlarını paylaşan muhabir Arif Kocabıyık gözaltına alındı.
Sokak röportajı yapan muhabir ve yurttaş tutuklandı
ARİF KOCABIYIK GÖZALTINA ALINDI
Sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Arif Kocabıyık hakkında yakalama karara çıkartıldı.
Kocabıyık, Çanakkale'de gözaltına alındı.