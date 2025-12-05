Sokak röportajı yapan muhabir ve yurttaş tutuklandı

Sokak röportajı yapan muhabir ve yurttaş tutuklandı
Yayınlanma:
Yaptığı bir sokak röportajının ardından gözaltına alınan Kendine Muhabir olarak bilinen Hasan Köksoy tutuklandı. Köksoy ile birlikte röportajı veren yurttaş hakkında da tutuklama kararı verildi.

Sosyal medyada Kendine Muhabir olarak bilinen sokak röportajcısı Hasan Köksoy ile röportaj yaptığı yurttaş tutuklandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA GÖZLATINA ALINMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir röportaj hakkında başlatılan soruştrurma kapsamında muhabir Hasan Köksoy ile mikrofona konuşan Halil Kürklü gözaltına alınmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre; Köksoy ile Kürklü'ye Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) suçlaması yöneltilmişti.

d37929fa-69d1-4b2f-b837-8877c018a5ee.webp

MUHABİR VE YURTTAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

'Kendine Muhabir' olarak bilinen Hasan Köksoy ile Halil Kürklü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Avukat Cemil Çiçek, tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

  • "Kendine Muhabir olarak tanıdığımız gazeteci Hasan Köksoy maalesef tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama gerekçesi Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin nefrete teşvik. Yaptığı tek şey konuşan vatandaşa mikrofon uzatmak. 3 çocuğu babasız uyuyacak bugün. Tutuksuz yargılama varken tutuklu yargılama yapmak hukuka açıkça aykırıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

