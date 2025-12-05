Sokak röportajı yapan muhabir ve yurttaş tutuklandı

Sosyal medyada Kendine Muhabir olarak bilinen sokak röportajcısı Hasan Köksoy ile röportaj yaptığı yurttaş tutuklandı.

AP Raportörünün gözünden Türkiye: Demokrasi, yargı, siyaset hak getire

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA GÖZLATINA ALINMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir röportaj hakkında başlatılan soruştrurma kapsamında muhabir Hasan Köksoy ile mikrofona konuşan Halil Kürklü gözaltına alınmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre; Köksoy ile Kürklü'ye Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) suçlaması yöneltilmişti.

MUHABİR VE YURTTAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

'Kendine Muhabir' olarak bilinen Hasan Köksoy ile Halil Kürklü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Avukat Cemil Çiçek, tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: