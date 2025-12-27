'Rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında flaş gelişme: 11 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda, rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 11’i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli muhasebe personeli de aralarında olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Ev ve kurumlarda yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, USB bellek ve çeşitli dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, KOM Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 24 kişiden 11’i tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.