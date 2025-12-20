Diyarbakır'da 'silah ruhsatı çetesi'ne operasyon! Rüşvet ağı çöktü: 159 kişi hakkında dava açıldı!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde silah ruhsatları üzerinden rüşvet alındığı iddiaları yargıya taşındı. Aralarında İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerlerin de bulunduğu 159 kişi hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik” suçlarından ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan denetim raporunda, Bismil’de 154 kişiye mevzuata aykırı şekilde silah taşıma ruhsatı verildiği tespit edildi. Rapora dayanılarak askerler hakkında idari soruşturma başlatılırken, durum savcılığa bildirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ruhsat işlemlerinden sorumlu astsubay Şemsettin T.’nin usulsüzlüklerin merkezinde yer aldığı belirtildi. Şüpheli astsubayın Burdur’a tayini çıktıktan kısa süre sonra görevinden istifa ettiği bilgisine yer verildi.

KAYMAKAMLIK ONAYI OLMADAN RUHSAT DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında incelenen dosyalarda, bazı silah ruhsatlarının kaymakamlık onayı olmadan düzenlendiği, bazı başvurularda ise kaymakamlık tarafından “bulundurma” izni verilmesine rağmen jandarma sistemine “taşıma ruhsatı” olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Ayrıca adli sicil kaydı silah taşımaya uygun olmayan kişilere de ruhsat verildiği belirlendi.

İddianamede, Şemsettin T.’nin ilçede esnaflık yapan ve nüfuz sahibi kişiler aracılığıyla bağlantılar kurduğu, şartları taşımayan kişilere 30 bin ile 100 bin TL arasında değişen miktarlarda rüşvet karşılığında silah taşıma ruhsatı sağladığı belirtildi.

İSTİFA SONRASI PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Emekliliğine uzun süre olmasına karşın görevinden ayrılan şüpheli astsubayın, yüklü miktarda menfaat sağladığı ve yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu iddia edildi. Şüpheli ile eşinin banka hesaplarında olağandışı para hareketleri tespit edildi.

İLÇEDE YAŞAMAYANLAR BİSMİL’DEN RUHSAT ALDI

Soruşturma dosyasında, Bismil’de ikamet etmedikleri halde çok sayıda kişinin silah ruhsatı alabilmek için ilçeye başvurduğu, kaymakamlık ve jandarma kayıtları arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu belirtildi. İlçede rüşvet karşılığında ruhsat almanın “kolay” olduğu yönünde yaygın bir kanaatin oluştuğu da dosyada yer aldı.

Savcılık, örgütlü şekilde yürütüldüğü değerlendirilen bu usulsüzlükler nedeniyle tüm şüphelilerin rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurma suçlarından ayrı ayrı 15’er yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi.