Diyarbakır'da 'silah ruhsatı çetesi'ne operasyon! Rüşvet ağı çöktü: 159 kişi hakkında dava açıldı!

Diyarbakır'da 'silah ruhsatı çetesi'ne operasyon! Rüşvet ağı çöktü: 159 kişi hakkında dava açıldı!
Yayınlanma:
Diyarbakır'da silah ruhsatları üzerinden rüşvet ağı kurulduğu iddiasıyla aralarında jandarma personelinin de bulunduğu 159 şüpheli hakkında, “suç örgütü kurmak, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde silah ruhsatları üzerinden rüşvet alındığı iddiaları yargıya taşındı. Aralarında İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerlerin de bulunduğu 159 kişi hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik” suçlarından ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan denetim raporunda, Bismil’de 154 kişiye mevzuata aykırı şekilde silah taşıma ruhsatı verildiği tespit edildi. Rapora dayanılarak askerler hakkında idari soruşturma başlatılırken, durum savcılığa bildirildi.

Sahte 'diploma' çetesi iddianamesi tamamlandı: Sevgiliye diploma kardeşe ehliyet...Sahte 'diploma' çetesi iddianamesi tamamlandı: Sevgiliye diploma kardeşe ehliyet...

Sözcü'de yer alan habere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ruhsat işlemlerinden sorumlu astsubay Şemsettin T.’nin usulsüzlüklerin merkezinde yer aldığı belirtildi. Şüpheli astsubayın Burdur’a tayini çıktıktan kısa süre sonra görevinden istifa ettiği bilgisine yer verildi.

KAYMAKAMLIK ONAYI OLMADAN RUHSAT DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında incelenen dosyalarda, bazı silah ruhsatlarının kaymakamlık onayı olmadan düzenlendiği, bazı başvurularda ise kaymakamlık tarafından “bulundurma” izni verilmesine rağmen jandarma sistemine “taşıma ruhsatı” olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Ayrıca adli sicil kaydı silah taşımaya uygun olmayan kişilere de ruhsat verildiği belirlendi.

İddianamede, Şemsettin T.’nin ilçede esnaflık yapan ve nüfuz sahibi kişiler aracılığıyla bağlantılar kurduğu, şartları taşımayan kişilere 30 bin ile 100 bin TL arasında değişen miktarlarda rüşvet karşılığında silah taşıma ruhsatı sağladığı belirtildi.

İSTİFA SONRASI PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Emekliliğine uzun süre olmasına karşın görevinden ayrılan şüpheli astsubayın, yüklü miktarda menfaat sağladığı ve yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu iddia edildi. Şüpheli ile eşinin banka hesaplarında olağandışı para hareketleri tespit edildi.

İLÇEDE YAŞAMAYANLAR BİSMİL’DEN RUHSAT ALDI

Soruşturma dosyasında, Bismil’de ikamet etmedikleri halde çok sayıda kişinin silah ruhsatı alabilmek için ilçeye başvurduğu, kaymakamlık ve jandarma kayıtları arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu belirtildi. İlçede rüşvet karşılığında ruhsat almanın “kolay” olduğu yönünde yaygın bir kanaatin oluştuğu da dosyada yer aldı.

Savcılık, örgütlü şekilde yürütüldüğü değerlendirilen bu usulsüzlükler nedeniyle tüm şüphelilerin rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurma suçlarından ayrı ayrı 15’er yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Muğla’da 'kira lobisine' karşı belediyeden hamle!
Muğla’da 'kira lobisine' karşı belediyeden hamle!
Kadıköy'ün en merkezi noktasında iki kişi ölü bulundu! Not da bıraktı
Kadıköy'ün en merkezi noktasında iki kişi ölü bulundu! Not da bıraktı
YÖK yüksek puanlı o bölümlerde kontenjanları düşürecek
YÖK yüksek puanlı o bölümlerde kontenjanları düşürecek