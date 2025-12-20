Ağzına attığı fıstık akciğerine kaçtı: Küçük Muhammed hastaneye kaldırıldı

Ağzına attığı fıstık akciğerine kaçtı: Küçük Muhammed hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken, ağzına attığı fıstık akciğerine kaçan 1 yaşındaki Muhammed hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki Muhammed K., sabah saatlerinde evde oyun oynarken yerde buluduğı fıstığı ağzına attı.

FISTIK KÜÇÜK MUHAMMED'İN AKCİĞERİNEK KAÇTI

Fıstığın akciğerine kaçması sonucu 1 yaşındaki bebek, nefes darlığı yaşadı. Çocuklarının durumunu kısa sürede farkeden aile, küçük Muhammed'i hastaneye götürdü.

yerde-bulup-agzina-attigi-fistik-akcige-1071977-318113.jpg

1 YAŞINDAKİ BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed K., burada tedaviye alındı.

yerde-bulup-agzina-attigi-fistik-akcige-1071976-318113.jpg

Ardından 1 yaşındaki bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak:DHA

