Ağzına attığı fıstık akciğerine kaçtı: Küçük Muhammed hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken, ağzına attığı fıstık akciğerine kaçan 1 yaşındaki Muhammed hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki Muhammed K., sabah saatlerinde evde oyun oynarken yerde buluduğı fıstığı ağzına attı.
FISTIK KÜÇÜK MUHAMMED'İN AKCİĞERİNEK KAÇTI
Fıstığın akciğerine kaçması sonucu 1 yaşındaki bebek, nefes darlığı yaşadı. Çocuklarının durumunu kısa sürede farkeden aile, küçük Muhammed'i hastaneye götürdü.
1 yaşındaki bebek ilaçlama sebebiyle zehirlenmişti: 2 kişi tutuklandı
1 YAŞINDAKİ BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed K., burada tedaviye alındı.
Ardından 1 yaşındaki bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak:DHA