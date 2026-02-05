Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Yayınlanma:
Mersin'de hasta taşıyan bir ambulans ile cipin çarpıştığı trafik kazasında, üçü sağlık personeli olmak üzere beş kişi yaralandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta nakil ambulansı ile bir cip çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

AMBULANS ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ

Olay, 34. Cadde üzerindeki bir kavşakta gerçekleşti. K.B. tarafından kullanılan 33 DGH 79 plakalı hasta nakil ambulansı ile M.B. idaresindeki 38 ADM 056 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, ambulanstaki üç sağlık çalışanı K.B., N.B. ve E.K. ile hasta Y.K. ve cip sürücüsü M.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere nakledildi.

AMBULANS HASTA TAŞIYORDU

Kazaya karışan ambulansın, Tarsus ilçesinden hasta alarak Mersin'deki özel bir hastaneye götürüldüğü sırada bu olayın yaşandığı öğrenildi. Kazada hem ambulansın hem de cipin hasar gördüğü bildirildi.

Kaynak:DHA

