Düzce’de ambulans devrildi! 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Düzce’de kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T. idaresindeki özel bir hastaneye ait 34 JY 7510 plakalı ambulans, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulans şoförü C.T. ile sağlık personeli Ç.A. yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTA NAKLİNDEN DÖNÜYORDU

Ambulansın, hasta naklinden döndüğü öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.