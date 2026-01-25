Düzce’de ambulans devrildi! 2 yaralı

Düzce’de ambulans devrildi! 2 yaralı
Yayınlanma:
Sabah saatlerinde Düzce kuzey çevre yolunda yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan ambulans bariyerlere çarparak devrildi. kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Düzce’de kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T. idaresindeki özel bir hastaneye ait 34 JY 7510 plakalı ambulans, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulans şoförü C.T. ile sağlık personeli Ç.A. yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandıAlkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı

1133717.jpg

HASTA NAKLİNDEN DÖNÜYORDU

Ambulansın, hasta naklinden döndüğü öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!