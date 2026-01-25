Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı

Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı
Yayınlanma:
Bursa İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanan sürücü, polis takibinden kaçarken cipin lastikleri patladı. 1,90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 11 bin 629 TL ceza kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri rutin uygulama sırasında saat 02.00 sıralarında 06 DUF 624 plakalı bir cip durdurdu. Sürücüye alkol testi yapılmak istendi; ancak sürücü, alkolmetreyi üfledikten kısa bir süre sonra aracına binerek kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇTI, LASTİKLERİ PATLAYINCA DURDURULDU

Polis ekipleri sürücüyü yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti. Takip sırasında sürücü, refüje çarparak cipin lastiklerinin patlamasına neden oldu. Lastikleri patlamış olmasına rağmen sürücü, yaklaşık 100 metre daha ilerleyerek polis ekipleri tarafından durduruldu.

11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 11 BİN 629 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün yapılan testte 1,90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan dolayı 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Türkiye
Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek
Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak