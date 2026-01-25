Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri rutin uygulama sırasında saat 02.00 sıralarında 06 DUF 624 plakalı bir cip durdurdu. Sürücüye alkol testi yapılmak istendi; ancak sürücü, alkolmetreyi üfledikten kısa bir süre sonra aracına binerek kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇTI, LASTİKLERİ PATLAYINCA DURDURULDU

Polis ekipleri sürücüyü yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti. Takip sırasında sürücü, refüje çarparak cipin lastiklerinin patlamasına neden oldu. Lastikleri patlamış olmasına rağmen sürücü, yaklaşık 100 metre daha ilerleyerek polis ekipleri tarafından durduruldu.

11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 11 BİN 629 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün yapılan testte 1,90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan dolayı 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.