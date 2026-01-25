11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.’nin Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin yeri netleştirilirken, yakalamaya yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

107 suç kaydıyla aranıyordu: Genç kadın bazanın altında yakalandı

ARKA KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli M.S., polis ekiplerinin eve girdiği sırada arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Ancak durumu fark eden ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Üç ayrı dosyadan arandığı belirlenen M.S.’nin gözaltına alındığı anlar polis kamerasıyla kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi.