107 suç kaydıyla aranıyordu: Genç kadın bazanın altında yakalandı

107 suç kaydıyla aranıyordu: Genç kadın bazanın altında yakalandı
Yayınlanma:
Bursa polisi tarafından aranan ve 107 suç kaydı bulunan kadın, İstanbul’da bir bazanın altında yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polis, kapıları, kart veya sert plastik malzemeler kullanılarak açılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda polis, hırsızlık olayını 107 suçtan kaydı bulunan D.A. isimli kadının gerçekleştirdiğini belirledi.

yeni-proje-5.jpg
107 suçtan aranan D.A isimli kadın bazanın altında yakalandı. (24 Ocak 2026)

Bazanın altında 2 saat kıpırdamadan bekledi: YakalandıBazanın altında 2 saat kıpırdamadan bekledi: Yakalandı

BURSA'DA ÇALDI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası başlatılan teknik takip sonrası şüphelinin, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. İstanbul'a giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Ocak'ta Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonda, D.A.’yı, kaldığı evdeki bazanın altında saklanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen ve sorgulanan D.A., "hırsızlık" suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Gaffar Okkan şehadetinin 25. yılında Diyarbakır’da anıldı
Gaffar Okkan şehadetinin 25. yılında Diyarbakır’da anıldı
Zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı
Zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı