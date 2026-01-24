107 suç kaydıyla aranıyordu: Genç kadın bazanın altında yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polis, kapıları, kart veya sert plastik malzemeler kullanılarak açılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda polis, hırsızlık olayını 107 suçtan kaydı bulunan D.A. isimli kadının gerçekleştirdiğini belirledi.

107 suçtan aranan D.A isimli kadın bazanın altında yakalandı. (24 Ocak 2026)

Bazanın altında 2 saat kıpırdamadan bekledi: Yakalandı

BURSA'DA ÇALDI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası başlatılan teknik takip sonrası şüphelinin, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. İstanbul'a giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Ocak'ta Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonda, D.A.’yı, kaldığı evdeki bazanın altında saklanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen ve sorgulanan D.A., "hırsızlık" suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.