Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan toplam 15 yıl yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi K.Ö.’nün izini sürdü.

Firari K.Ö. beklenmedik bir yerde bulundu.

BAZANIN ALTINDA 2 SAAT KIPIRDAMADAN BEKLEDİ

Firarinin, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi’nde bir evde gizlendiğini tespit eden polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Eve gelen ekipler, kapıyı açan yakınlarına K.Ö’nün durumunu sordu.

Yakınlarının “Evde yok” demesi üzerine polisler, alınan arama kararıyla içeri girdi. Detaylı aramada K.Ö, yatak odasında bazanın altına saklanmış halde bulundu.

Önce yatağı, ardından üzerine kapatılan tahtaları kaldıran polis, firariyi bulunduğu yerden çıkardı.

BULDUKLARINDA HER YERİ UYUŞUKTU

Polisin geldiğini fark eden K.Ö.’nün hızla bazanın altına gizlendiği, burada yaklaşık 2 saat boyunca hareketsiz kaldığı öğrenildi.

Uzun süre dar alanda kalan firarinin vücudunda uyuşma meydana geldiği ve bu nedenle güçlükle hareket ettiği görüldü.

K.Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari, cezaevine teslim edildi.