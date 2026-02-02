Ambulans ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı feci kazada, 3’ü sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı–Nallıhan–Ankara kara yolunun Akyazı Erdoğdu Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

3'Ü SAĞLIK GÖREVLİSİ 10 KİŞİ YARALANDI

Hareket halindeki ambulans ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada, 3’ü ambulansta görevli sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kazanın yaşandığı noktaya çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Hasta dahil 8 kişi yaralı!

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, daha sonra Akyazı Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.