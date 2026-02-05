Kayseri'de araba şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

Kayseri-Malatya karayolunda gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin ölümü ve dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kazaya, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması neden oldu.

ŞOFÖR ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Olay, Kayseri-Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Ferhat K. idaresindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Beypazarı'nda araç şarampole uçtu: Biri çocuk 3 yaralı

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrasında otomobildeki beş kişinin tamamı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Kadir Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar arasında bir kişinin ağır olduğu bildirildi.

Patpat şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.