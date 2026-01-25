Beypazarı'nda araç şarampole uçtu: Biri çocuk 3 yaralı

Beypazarı'nda araç şarampole uçtu: Biri çocuk 3 yaralı
Yayınlanma:
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere aynı aileden üç kişi yaralandı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Feci kaza, saat 23.00 sıralarında Beypazarı ilçesi Güdül Yolu üzerinde meydana geldi.

M.K.'nin yönetiminde bulunan 09 S 6501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

beypazari.jpg

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.K., eşi Z.K. ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

