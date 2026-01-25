Bursa İnegöl'de trafik kazası: 2 sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. 26 yaşındaki Yusuf A.'nın kullandığı 16 Y 7756 plakalı otomobil ile 25 yaşındaki Emrah S.'nin idaresinde bulunan 35 BCB 770 plakalı hafif ticari araç, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çarpıştı.

YARALI 2 SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki sürücü, daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.