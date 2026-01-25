Bursa İnegöl'de trafik kazası: 2 sürücü yaralandı

Bursa İnegöl'de trafik kazası: 2 sürücü yaralandı
Yayınlanma:
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Arnavutköy'de korkunç kaza! Otomobil elektrik direğine çaptı: 5 yaralıArnavutköy'de korkunç kaza! Otomobil elektrik direğine çaptı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. 26 yaşındaki Yusuf A.'nın kullandığı 16 Y 7756 plakalı otomobil ile 25 yaşındaki Emrah S.'nin idaresinde bulunan 35 BCB 770 plakalı hafif ticari araç, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çarpıştı.

bursada-otomobil-ile-hafif-ticari-arac-1133220-336434.jpg

YARALI 2 SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

bursada-otomobil-ile-hafif-ticari-arac-1133223-336434.jpg

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki sürücü, daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Düğün salonunda zehirli gaz iddiası! 46 kişi hastanede
Düğün salonunda zehirli gaz iddiası! 46 kişi hastanede
İmamoğlu’ndan Gazze mesajı: Filistinlilerin kaderi tek bir liderin insafına bırakılamaz
İmamoğlu’ndan Gazze mesajı: Filistinlilerin kaderi tek bir liderin insafına bırakılamaz