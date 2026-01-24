Arnavutköy'de korkunç kaza! Otomobil elektrik direğine çaptı: 5 yaralı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydan geldi.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ DİREĞE ÇARPTI

E.B.'nin kullandığı 42 AKZ 487 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücünün yanı sıra 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS ÇAMURA SAPLANDI

Öte yandan, olay yerine gelen ve çamura saplanan bir ambulans polis ekipleri ve vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı caddede, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından akış normale döndü.