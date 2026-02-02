Patpat şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Aşıklı Çakıllı Mahallesi’nde, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Ordu'da patpat devrildi: Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi
KONTROLDEN ÇIKAN PATPAT 30 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Emin Baloğlu (20) idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
PATPAT'TA YOLCU OLARAK BULUNAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tarım aracında bulunan Adem Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ MOTGA KALDIRILDI, SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hayatını kaybeden Adem Öztürk’ün cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Emin Baloğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)