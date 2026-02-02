Patpat şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Yayınlanma:
Ordu'da patpat olarak bilinen tarım aracı, yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada Adem Öztürk (45), hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Aşıklı Çakıllı Mahallesi’nde, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKAN PATPAT 30 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Emin Baloğlu (20) idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

PATPAT'TA YOLCU OLARAK BULUNAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tarım aracında bulunan Adem Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ MOTGA KALDIRILDI, SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Adem Öztürk’ün cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Emin Baloğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

