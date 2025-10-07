Ordu'da patpat devrildi: Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ünye ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Gümüş (65), kendisine ait fındık bahçesinde kestiği kütükleri patpatın römorkuna yükleyerek makara sistemiyle yukarı çekmek istedi. Ancak, bu sırada halatın kopması sonucu Gümüş’ün kontrolünü kaybettiği patpat, yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ali Gümüş’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü

Gümüş’ün cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.