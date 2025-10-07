Ordu'da patpat devrildi: Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Ordu'da patpat devrildi: Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinde çalışan 65 yaşındaki Ali Gümüş, patpat olarak bilinen tarım aracının yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ünye ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Gümüş (65), kendisine ait fındık bahçesinde kestiği kütükleri patpatın römorkuna yükleyerek makara sistemiyle yukarı çekmek istedi. Ancak, bu sırada halatın kopması sonucu Gümüş’ün kontrolünü kaybettiği patpat, yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralıAdana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ali Gümüş’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdüİzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü

Gümüş’ün cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti