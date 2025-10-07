Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Adana’nın Seyhan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 30 yaşındaki Ramazan Alkan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi. M.S.D. (33) yönetimindeki 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (33) kontrolündeki 34 BHL 471 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü M.S.D. gözaltına alınırken, diğer araçta sıkışan sürücü M.A., yolcu Hasan A. ve Ramazan Alkan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Alkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü M.A. ile Hasan A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Alkan’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

