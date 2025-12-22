Zemheri soğukları geldi çattı! Sağanak ve kar yurdu esir alacak

Yayınlanma:
Türkiye yeni haftaya zemheri soğukları ile başladı. Sıcaklıkların düştüğü; batıda kuvvetli yağışların, doğuda kar yağışlarının etkili olacağı bu dönemin 40 gün sürmesi bekleniyor. MGM'nin yayımladığı yeni raporda sağanak ve kar yağışlarının yurdun birçok bölgesine etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji, 22 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak ve Amasya'da sağanak, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Bolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ZEMHERİ SOĞUKLARI GELDİ ÇATTI

22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük döneme halk arasında zemheri deniyor. Aynı zamanda kara kış olarak bilinen zemheri soğukları haftanın ilk gününde doğrudan etkisini gösteri. Peki önümüzdeki günlerde havalar nasıl olacak?

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

havaa.jpg

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ekran-goruntusu-2025-12-22-073852.png

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

