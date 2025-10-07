Şırnak'ta şarampole düşen TIR'ın şoförü öldü

Şırnak'ta şarampole düşen TIR'ın şoförü öldü
Şırnak’ın Koçağlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, TIR sürücüsü Mehmet Pözüt (44) direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Pözüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak’ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, TIR şoförü Mehmet Pözüt (44) yaşamını yitirdi.

Kaza, merkeze bağlı Koçağlı köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Pözüt’ün kullandığı 06 JVB 58 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada ağır yaralanan Pözüt için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

