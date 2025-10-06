Motosikletli sürücü trafikte ortalığı karıştırdı: Yumruk attı, ayna kırdı

Sultangazi’de trafikte yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk olayda, motosikletli bir sürücü tartıştığı aracın camına yumruk atarak aynasını kırdı.

Her iki olay da Sultangazi’de meydana geldi. Pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen kavgalardan ilkinde iddiaya göre, Esentepe Mahallesi’nde otomobil sürücüsüyle motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü önce aracın camına yumruk attı.

sultangaziii.jpg

ARACIN AYNASINI KIRDI

Tartışma sırasında sinirlenen motosiklet sürücüsü, vurarak otomobilin aynasına kırdı. Bir diğer kavga ise 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı.

sultangazi-1.jpg

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Kırmızı ışıkta duran motosikletli 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredeki sürücülerin kimileri kavgayı izledi kimileri ise müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı.

sultangazi-2.jpg

sultangazi-3.jpg

İki ayrı kavga da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak:DHA

