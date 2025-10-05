Liseliler kavga edip sosyal medyadan paylaştı: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Liseliler kavga edip sosyal medyadan paylaştı: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Yayınlanma:
Çanakkale'de kıskançlık nedeni ile liseliler arasında çıkan kavga sonucunda 15 yaşındaki çocuk tutuklandı, 18 yaşındaki çocuk burnunun kırılması ile hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale Biga Çıraklık Meslek Lisesi öğrencisi D.D. ile kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği aynı lisedeki S.A. arasında kıskançlık nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın ardından D.D. ve S.A. parkta buluştu.

lise-ogrencisi-okul-arkadasini-darbetti-948160-281543.jpg

KENDİSİ DÖVDÜ ARKADAŞI KAYIT ALTINA ALDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A. kanlar içinde kalırken, D.D.'nin arkadaşı K.C.N. de o anları cep telefonuyla kaydetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burnu kırılan S.A., D.D.'den şikayetçi oldu.

lise-ogrencisi-okul-arkadasini-darbetti-948161-281543.jpg

KENDİ CEZAEVİNE ARKADAŞI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan D.D. ile K.C.N.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

