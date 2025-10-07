İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü

İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir’in Beydağ ilçesinde, tavuklarını yediğini düşündüğü sahipsiz köpeğe tüfekle ateş açan 71 yaşındaki adam, yoldan geçen çifti vurdu. Olayda 69 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir’in Beydağ ilçesine bağlı Erikli Mahallesi’nde yaşanan olay, akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Ö. (71), evinin bahçesindeki kümeste bulunan tavukların sahipsiz bir köpek tarafından saldırıya uğradığını düşünerek tüfeğini aldı. Sokakta köpeğe nişan alan Mehmet Ö., ateş ettiği sırada yoldan geçmekte olan Adem I. (74) ve eşi Şenay I. (69) saçmaların hedefi oldu.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ilk müdahalenin ardından Beydağ Devlet Hastanesi’ne, buradan da Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Şenay I., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eşi Adem I.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Mehmet Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

