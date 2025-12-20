Son Dakika | Murat Övüç tutuklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Övüç tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç’ün sosyal medyada başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle soruşturma başlattı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Sosyal Medya Fenomeni Övüç’ün aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

VİDEO ESKİYDİ İDDİASI


Öte yandan Gazeteci Hilal Köylü, Övüç'ün tutuklanmasından sonra şunu paylaştı:

"3 yıllık videosuyla hedef gösterildi ve tutuklandı!

Fenomen Murat Övüç, 3 sene önce paylaştığı başörtülü görüntüsünün dolaşıma sokulmasının ardından tutuklandı.

Gerekçe: Halkı kin ve düşmanlığa sevk"

Murat Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile de serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

