Sahte 'diploma' çetesi iddianamesi tamamlandı: Sevgiliye diploma kardeşe ehliyet...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticilere ait e-imzaların kopyalanarak sistemlere yetkisiz biçimde girildiği, bu yolla sahte üniversite ve lise diplomaları ile sürücü belgeleri düzenlendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında hazırlanan ve “örgüt” suçlamasını içeren yeni iddianamede dikkat çekici ayrıntılara yer verildi.

Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen ve “Hoca” lakabıyla bilinen Ziya Kadiroğlu’nun üvey kız kardeşi Canan Özkan ile sevgilisi Özge Baydemir gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Toplam 123 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede, Kadiroğlu için 136 yıla kadar, diğer şüpheliler için ise 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sahte 'diploma' çetesinin ardından sahte 'tapu' çetesi: Ölülerin mallarını tapu dairesinde sattılar

LİDERİN ÜVEY KIZ KARDEŞİ DE LİSTEDE

Hürriyet'te yer alan habere göre; iddianamede, ehliyet sınav süreçlerinde usulsüz değişiklik yapıldığı tespit edilen 33 kişi yer aldı. Bu isimler arasında Kadiroğlu’nun üvey kız kardeşi Canan Özkan’ın da bulunduğu belirtildi. Savcılık, Özkan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na ait sistemlerde yetkisiz işlem yaparak sürücü belgesi sınıfını değiştirdiğini, bu nedenle “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Özkan ise savunmasında, Kadiroğlu’nun cezaevine girmeden önce oğluna bir dizüstü bilgisayar verdiğini, bilgisayarda bulunan e-imza donanımları ile diploma ve transkript dosyalarıyla kendisinin ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

SAHTE ECZACILIK DİPLOMASI İDDİASI

İddianamede, hakkında 14 yıla kadar hapis istenen Özge Baydemir’in, Kadiroğlu’nun sevgilisi olduğu ve onun adına sahte Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi diploması oluşturularak sisteme yüklendiği kaydedildi. Baydemir’in ifadesinde, Kadiroğlu’nun ehliyet, SRC belgesi, sınav notu yükseltme, mesleki yeterlilik ve sertifika işlemleri karşılığında 30 bin ile 50 bin TL arasında ücret aldığı; sahte diploma ve mezuniyet belgelerinde ise daha yüksek meblağlar talep ettiği yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.

‘SEN YOKSAN BU İŞ YÜRÜMEZ AŞKIM’

Özge Baydemir ifadesinde Ziya Kadiroğlu’nun kendisine zaman zaman tanımadığı kişilere ait kimlik ve sertifika bilgilerini WhatsApp üzerinden gönderdiğini, sorduğunda da, “Telefonumu sıfırlayacağım, bu bilgiler sende kalsın, gerektiğinde isterim” dediğini, kendisinin de erkek arkadaşı olduğu için sorgulamadığını, kullanmadığını da ileri sürdü.

Özge Baydemir, Ziya Kadiroğlu’nun “Sen yoksan bu iş yürümez aşkım konakta” ifadesinin geçtiği konuşmayı kendisiyle yaptığı bu görüşmenin günlük ve özel nitelikte olduğunu, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.