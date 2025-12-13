Kontrol etmeden almayın! Sahte piyango biletleri nasıl anlaşılır?

Yayınlanma:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı öncesinde vatandaşları sahte Milli Piyango biletlerine ve korsan bayilere karşı uyararak, bilet alımlarında mutlaka sabit noktalardaki ruhsatlı bayilerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı özel çekilişi öncesinde piyasaya sürülen Milli Piyango biletlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Palandöken, büyük ikramiye heyecanı yaşanırken sahte bilet riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, "Yılbaşı yaklaşıyor. 800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Korsan bayiler var, bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLET ALIRKEN KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER

TESK Başkanı, bilet alımında sahteciliğe karşı korunmanın yollarını da anlattı. Palandöken, Merkez Bankası'nın izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen bayilerden bilet alımının önemine işaret etti.

Vatandaşların bilet satıcılarının belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

