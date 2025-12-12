800 milyon ödülü var ama güvenen yok! Toplumun dörtte üçü kararını verdi

GÜNDEMAR’ın Kasım 2025 araştırmasına göre toplumun yüzde 80’i online bahis, yüzde 74’ü şans oyunlarına, yüzde 75’i ise Milli Piyango’ya güvenmiyor. Parti farkı olmadan vatandaşlarda yaygın bir karşıtlık olduğu ortaya çıktı. Bu sene de Milli Piyango'nun büyük ödülü 800 milyon lira. Vatandaşlar ne çekilişe güvenmediğini ifade etti.

GÜNDEMAR Araştırma’nın 23-29 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde 60 ilde yaptığı araştırmada, halkın büyük çoğunluğunun online bahis, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 80’i online spor bahislerine, yüzde 90’ı yasa dışı bahis sitelerine, yüzde 87’si ise futbolda bahis faaliyetlerine karşı olduklarını belirtti.

“Online spor bahislerini destekliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda, parti tercihlerine göre büyük farklar gözlenmedi.

CHP ve AKP seçmenlerinin yüzde 76’sı, MHP seçmeninin yüzde 91’i bu faaliyetlere karşı olduğunu söyledi. İYİ Parti ve DEM Parti seçmenlerinde karşıtlık oranı ise sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 90.

PİYANGOYA GÜVENEN YOK

Araştırmada katılımcıların yüzde 74’ü piyango, kazı kazan gibi şans oyunlarına karşı olduğunu belirtti. “Son 1 yılda bu oyunları oynadınız mı?” sorusuna “oynadım” yanıtı verenlerin oranı yüzde 22 olurken, “yeni yılda milli piyango bileti alacağım” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 24’te kaldı.

GÜVEN BUNALIMI

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de güven düzeyi oldu. Katılımcıların yüzde 75’i Milli Piyango çekilişlerine güvenmediğini söylerken, güvenenlerin oranı yalnızca yüzde 14’te kaldı.

Parti bazında bakıldığında ise AKP seçmeninin yüzde 24’ü, CHP seçmeninin yüzde 11’i Milli Piyango’ya güvendiğini ifade etti. Güvenmeyenlerin oranı ise CHP’de yüzde 85, İYİ Parti’de yüzde 82, DEM Parti’de yüzde 88.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

