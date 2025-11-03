Sahte 'diploma' çetesinin ardından sahte 'tapu' çetesi: Ölülerin mallarını tapu dairesinde sattılar

Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma çetesinin ardından bu sefer de sahte tapu çetesi ortaya çıktı. Ankara’nın Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde görevli Ş.B.'nin dikkatiyle gün yüzüne çıkan çetenin, kimsesiz kişilere ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara ait taşınmazların sahte evraklarla el değiştirdiği tespit edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, memur Ş.B.'nin e-Devlet üzerinden yapılan bir tapu devrinde sahte evrak fark edince olayı savcılığa bildirmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda büyük bir tapu dolandırıcılığı şebekesini deşifre etti.

SAHİPSİZ ARSALAR, SAHTE EVRAKLARLA SATILMIŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk çalışmalarda sahte imzalar, mühürler ve kimliklerle hazırlanan belgeler üzerinden yapılan işlemlerle birçok tapunun el değiştirdiği belirlendi.

Bu yolla yapılan vurgunun büyüklüğünün 100 milyon lirayı aştığı tespit edildi.

ÇETE SUÇÜSTÜ YAKALANDI, 8'İ TUTUKLANDI

İlk operasyonda müteahhit Y.O., tapu memuru H.N.S., emlakçılar H.Y., M.B. ve T.T., esnaf M.K., arsa alım satımcısı H.G. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alınırken, bazı şüphelier sahte evraklarla tapu devri işlemi yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği’nce “resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet ve örgüt kurma” suçlarından tutuklandı.

TEZGÂH BÖYLE KURULMUŞ

Öte yandan çetenin nasıl çalıştığı ve tezgahı nasıl kurduğu da deşifre edildi. İlk belirlemelere göre tapu memuru H.N.S., tapu arşivinden mirasçısı olmayan veya yurt dışında yaşayan kişilere ait taşınmazları beliriliyor, bilgileri müteahhit Y.O.’ya aktarıyordu.

Y.O. bu bilgileri emlakçı T.T.’ye iletiyor, o da sahte imza ve mühürlerle evrak hazırlayıp tapu işlemlerine sunuyordu.

Sahte tapular daha sonra tanıdıklarının veya yakınlarının üzerine devrediliyor, böylece gayrimenkuller el değiştiriyordu.

“FENA PATLADIK”

Tutuklanan sanıklar arasında en dikkat çeken şüpheli olan üniversite öğrencisi Y.İ.O., çeteye babasının yönlendirmesiyle dahil olduğunu iddia etti.

Müteahhit olan babası Y.O.’nun yönlendirmesiyle tapu işlemlerine katıldığını öne süren Y.İ.O., evrakların sahte olduğunu bilmediğini iddia etti.

İfadesinde, “Normal bir arsa satışı olduğunu sandım. Tapuda evrakların sahte olduğunu öğrenince babam karakola gidip ‘Fena patladık’ dedi. Şimdi niye dediğini anlıyorum” dediği öğrenildi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİLER

Polis ekipleri, şüphelilerin tapu müdürlüğünde sahte evrakla işlem yaptıkları anları da kamerayla tespit etti.

Operasyonun görüntülerinde çete üyelerinin evrakları teslim ettiği ve işlem yaptığı anlar kare kare yer aldı.