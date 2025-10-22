SGK'yı dolandıran şebekeye operasyon: Sahte engelli raporuyla aylık bağlanmış!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, usulsüz sağlık raporu düzenlenerek haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucunda, Cizre Devlet Hastanesi'nde bazı kişilere farklı isimler üzerinden "engelli raporu" düzenlendiği ve bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) "engelli aylığı" adı altında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

3 HASTANE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, soruşturma kapsamında hem kamera kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini detaylıca inceledi. Yapılan incelemelerin ardından usulsüz rapor düzenledikleri belirlenen 3 hastane çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

