SGK'yı dolandıran şebekeye operasyon: Sahte engelli raporuyla aylık bağlanmış!

SGK'yı dolandıran şebekeye operasyon: Sahte engelli raporuyla aylık bağlanmış!
Yayınlanma:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 hastane çalışanı gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, usulsüz sağlık raporu düzenlenerek haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucunda, Cizre Devlet Hastanesi'nde bazı kişilere farklı isimler üzerinden "engelli raporu" düzenlendiği ve bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) "engelli aylığı" adı altında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

3 HASTANE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, soruşturma kapsamında hem kamera kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini detaylıca inceledi. Yapılan incelemelerin ardından usulsüz rapor düzenledikleri belirlenen 3 hastane çalışanı gözaltına alındı.

6 yıl kesinleşmiş hükme rağmen elini kolunu sallaya sallaya uyuşturucu satmaya devam etmiş6 yıl kesinleşmiş hükme rağmen elini kolunu sallaya sallaya uyuşturucu satmaya devam etmiş

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Türkiye
Skandal 'Yenidoğan davası'nda ortaya çıktı! Hekimlikten men edildiği halde ameliyat ettiği hasta öldü
Skandal 'Yenidoğan davası'nda ortaya çıktı! Hekimlikten men edildiği halde ameliyat ettiği hasta öldü
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi: Savcılık savunma istedi
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi: Savcılık savunma istedi