Kabak çekirdeği yüzünden 2 kişi tutuklandı!
Nevşehir'de 920 kilo kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınana ilki kişi tutuklandı.

Nevşehir’de yaklaşık 920 kilogram kabak çekirdeğini çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Köyü’nde F.E. ve F.G.’ye ait depolardan piyasa değeri 115 bin TL olan 920 kilo kabak çekirdeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

nevsehirde-920-kiloluk-kabak-cekirdegi-1062180-315199-1.jpg

3 ŞÜPHELİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde bir otomobil belirlendi.

Otomobilin kiralık olduğu, H.S. isimli şüphelinin kiraladığı otomobille R.D. ve Y.S. ile söz konusu depoya gittiği tespit edildi.

nevsehirde-920-kiloluk-kabak-cekirdegi-1062181-315199-1.jpg

2 TUTUKLAMA 1 EV HAPSİ

3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye hakim karşısına çıkan şüphelilerden R.D. ve Y.S. tutuklanırken, H.S. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

