İstanbul'da baltalı dehşet: Dükkanı savaş alanına çevirdi

Yayınlanma:
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, taraflar arasındaki borç meselesi şiddet olayına dönüştü. İddiaya göre alacağını tahsil edemediğini öne süren bir şahıs, eline aldığı baltayla kuaför dükkanını bastı. İş yerindeki klimayı ve eşyaları parçalayan saldırganın, dükkan sahibini ölümle tehdit ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.45 sularında Talatpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kuaförlük yapan 34 yaşındaki Murat U. ile 26 yaşındaki Murathan A. arasında geçmişe dayalı bir para alışverişi bulunuyordu. Murat U., borcunu ödediğini belirtse de, Murathan A. borcun kapanmadığını iddia ederek konuşmak üzere iş yerine geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan Murathan A., olayın kapanmadığını gösterircesine yaklaşık 5 dakika sonra geri döndü.

istanbul-kagithanede-baltayla-kuaforu-1062260-315224.jpg

ELİNDE BALTAYLA GERİ DÖNÜP KLİMAYI PARÇALADI

İş yerine bu kez elinde bir baltayla giren Murathan A., içeride terör estirdi. Öfkesini eşyalardan çıkaran saldırgan, dükkandaki raflara ve duvarda asılı olan klimaya baltayla vurarak büyük zarar verdi. Olay sırasında saldırganın küfürler savurduğu iddia edilirken, dükkan içerisinde yaşanan bu korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın elindeki balta, çevredeki duyarlı vatandaşların araya girmesiyle alındı ve şahıs iş yerinden uzaklaştırıldı.

istanbul-kagithanede-baltayla-kuaforu-1062261-315224.jpg

"SENİ KESECEĞİM" TEHDİDİ

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan iş yeri sahibi Murat U., verdiği ifadede yaşadığı dehşeti ve aldığı tehditleri detaylandırdı. Murat U., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Arkadaşım Murathan A. iş yerime gelerek daha önceden alacak verecek meselemizden konu açtı. Ben daha önce ona olan borcumu zaten ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini, daha fazla vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine tekrar 'Ben o borcu sana ödedim' dediğimde, 'Sen görürsün' diyerek dükkandan çıktı."

Kağıthane’de sandalyeli kavga! Masanın üzerine atlayarak yere düştüKağıthane’de sandalyeli kavga! Masanın üzerine atlayarak yere düştü

50 BİN LİRALIK ZARAR VE SORUŞTURMA

İfadesinin devamında saldırı anını anlatan Murat U., "Kısa bir süre sonra elinde bir baltayla gelerek iş yerimde bulunan raflara ve 50 bin lira değerindeki klimama zarar verdi. 'Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim' diyerek ortalığı dağıttı. Ben kendisine 'Ne yapıyorsun sen, bunu yapmaya hakkın yok' dediğimde ise 'Borcumu vermezsen böyle alırım' diyerek hakaret etti. Ben kendisine hiçbir şey demedim, sadece yaptıklarını izledim ve yaklaşmadım" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

