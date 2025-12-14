Sinem Dedetaş’tan belediye başkanları için tutuksuz yargılanma çağrısı!

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 71. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Dedetaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, tutuklanan belediye başkanları için önemli bir çağrıda bulundu.

“MEMLEKETE FAYDALI OLMAK İÇİN ÇALIŞIRLAR”

“Ülkemiz adına bir takım zorluklarla mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz” ifadelerini kullanan Dedetaş, “Umuyorum tutuksuz yargılamalarla tutsak olan belediye başkanlarımız, meslektaşlarımız aramıza dönerler. Mesleklerini icra ederler. Memlekete faydalı olmak için çalışırlar” sözlerini sarf etti.

“Öbür taraftan tabii, bütün bu belediyecilik işleri içinde sizlerle bir arada olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Mesai arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, kıymetli hocalarım, yine oda başkanlığı sırasında görev aldığım abilerim, ablalarımla beraberiz. Tarifsiz bir mutluluk içindeyim” açıklamasında bulunan Dedetaş, “Umarım bu dayanışmamız, siyaset üstü oluyor çünkü bizim meslek dayanışmamız, geçmişten aldığımız mirasla geleceğe de doğru devam eder.” ifadelerini kullandı.

Dedetaş'ın sözlerinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.