İşe giderken canından oldu: Belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Yayınlanma:
İzmir'in Menemen ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, mesai yolundaki işçileri ayırdı. Belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, işe gitmekte olan 2 çocuk babası Emre Dumanlar (43) olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sularında Menemen ilçesi Günerli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Çiğli istikametinden Foça yönüne seyir halinde olan A.B. (62) idaresindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi’ne giriş yapmak üzere kavşaktan manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Otobüsün, H.B. (24) yönetimindeki 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta büyük hasar oluştu. Aracın sağ ön koltuğunda oturan ve Petkim'de çalıştığı öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası Emre Dumanlar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü H.B. ile arka koltukta yolculuk yapan ve Star Rafinerisi personeli olduğu belirtilen E.Ç. (47) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar H.B. ve E.Ç., ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonete çarpan skuter sürücüsü yaşamını yitirdiKamyonete çarpan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi

ALİAĞA'YA İŞE GİDİYORLARDI

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Emre Dumanlar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, kazanın, Dumanlar ve arkadaşlarının Aliağa'daki iş yerlerine gitmek üzere yola çıktıkları sırada yaşandığı belirlendi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mesai yolunda hayatını kaybeden Emre Dumanlar'ın cenaze programı da netleşti. Dumanlar'ın naaşının yarın Hatundere Mahallesi’nde kılınacak öğle namazını müteakip mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

